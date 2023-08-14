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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا رميني بسحر عينيك.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف

صدى البلد

 نشر نادي الخليج السعودي عبر حسابه على تويتر منشورا عقب التعاقد مع محمد شريف.

و كتبت الصفحة الرسمية للخليج السعودي : يا رميني بسحر عنيك الاتنين متقولي واخدني ورايح فين . محمد شريف خلجاويا لمدة موسمين .

 

وأعلن نادي الخليج السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

 

ورحب نادي الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا رامـيني بسـحر عينـيك الاتنـين ‏ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ ‏«مـحمد شـريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

 

وانتقل شربف إلى الخليج مقابل مليون ونصف المليون دولار.

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