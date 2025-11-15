صربيا تدرس تأميم شركة صناعة النفط الصربية وسط ضغوط أمريكية لإخراج المساهمين الروس

أعلنت وزيرة التعدين والطاقة الصربية، دوبرافكا ديدوفيتش-هاندانوفيتش، أن بلجراد تدرس خيار تأميم شركة صناعة النفط الصربية، وذلك في ظل مطالب أمريكية بإخراج المساهمين الروس بالكامل من الشركة.

وشددت الوزيرة على أن صربيا تتوقع "تفهمًا ودعمًا" من شركائها الروس في ظل الضغوط المتصاعدة، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم /السبت/.



وأوضحت أن البلاد ستواجه قريبًا قرارات شديدة الصعوبة، قائلة "كوزيرة للطاقة، أعتقد أننا أمام قرارات صعبة تحديدًا ما إذا كان علينا المضي في استحواذ إلزامي على الشركة، وهو ما يتطلب تحديد التعويضات ودفعها لاحقًا"، مضيفة أن القيادة الصربية كانت دائمًا تعارض خيار التأميم، لكن الوضع أصبح حرجًا.

وأعربت عن أملها في أن تأخذ موسكو في الاعتبار حجم الضغوط التي تواجهها بلغراد، قائلة "آمل أن يفهم أصدقاؤنا الروس خطورة الوضع ويساعدونا في تجاوزه".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي قد وجّه سابقًا إخطارًا لصربيا يطالب فيه بإزالة المساهمين الروس بالكامل من شركة صناعة النفط الصربية. وأكدت الولايات المتحدة في رسالة رسمية أنها لن تقبل أي قرارات تتعلق بتغيير إدارة الشركة من دون تغيير في الملكية، كما رفضت الإبقاء على أي مشاركة روسية سواء عبر كيانات مرتبطة بـغازبروم أو أي مؤسسات أخرى تابعة للدولة الروسية.