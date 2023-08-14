المستشار معتز خفاجي: محامو الإرهابيين كانوا يطيلون أمد القضايا لزيادة دخلهم

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن محاميي المتهمين في قضايا الإرهاب كانوا يحاولون إطالة أمد القضايا في المحاكم لأنهم كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرونها، فكان من مصلحتهم زيادة عدد الجلسات لزيادة الإيراد.



رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري وليس ملزمًا



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما نحيل أوراق المتهم إلى الحكم، فإن رأي المفتي يكون استشاريا، وفي كل الحالات عندما تُحال قضية إلى المفتي، لابد يوافق عليها الأعضاء، حتى إن لم يوافق المفتي على حكم الإعدام، قد تحكم الدائرة بالإعدام، لأن هذا هو القانون".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.