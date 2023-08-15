الزمالك تركه فانضم إلى أستون فيلا| من هو اللاعب المصري عمر خضر؟

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر قادمًا من نادي زد إف سي ولاعب الزمالك السابق.. فمن هو؟

وفقا لما نشره حساب أستون فيلا على تويتر، قام الجناح المصري البالغ من العمر 17 عامًا بتوقيع اتفاقية ما قبل العقد مع النادي.

وسينضم عمر خضر إلى أستون فيلا بتاريخ في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا حين سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل.

أستون فيلا يتعاقد مع عمر خضر

وفقا لبيان الفريق الإنجليزي، يمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا وزد إف سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

كما يُعد التوقيع مع الموهبة المثيرة خطوة مهمة لأكاديمية أستون فيلا، حيث جذب لاعب المنتخب المصري تحت 17 عامًا إعجاب واهتمام عدد كبير من الأندية العالمية.

يذكر أن عمر خضر، قد قضى بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري، وكان برفقة أسطورة النادي المصري أحمد المحمدي.

من هو عمر خضر؟

الموهبة المصرية عمر خضر (17 عاما) من مواليد 2006 بمحافظة الإسكندرية، ويلعب في مركز الجناح أو الوينج (مركز محمد صلاح).

عمر كان من ناشئي نادي الزمالك، حيث استهل مشواره مع كرة القدم عبر أكاديمية نادي أمبركاب الرياضي تحت إشراف والده خضر إسماعيل، قبل انتقاله في وقت سابق إلى صفوف نادي الزمالك بعد ذلك بقطاع الناشئين.

رغم تألق خضر بشكل لافت مع الزمالك خلال تواجده بقطاع الناشئين بالنادي الأبيض، إلا أنه انتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق زد مقابل 4 ملايين جنيه.

بهذه الصفقة، أصبح ناشئ الزمالك عمر خضر أغلى لاعب في مصر بتلك المرحلة السنية، حيث واصل مسيرة التألق مع زد، وانضم لصفوف منتخب الناشئين، حيث تألق معه أيضا في البطولة العربية، وكذلك أمم أفريقيا للناشئين مواليد 2006.

لفت عمر خضر الأنظار إليه خلال البطولة الودية الأخيرة التي شارك بها الأهلي وفينورد الهولندي وأستون فيلا، بالإضافة إلى صاحب الأرض نادي زد، والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب.

لقبته الصحافة البرتغالية بـ «المعجزة المصرية» بعد أدائه خلال البطولة الودية، حيث اهتمت بالتعاقد معه العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم نادي أستون فيلا الإنجليزي.