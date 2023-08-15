ممنوع تستغل ابنك على الإنترنت.. ولاية أمريكية تمنح الأطفال البلوجرز أموالهم بالقانون

أصبحت إلينوي أول ولاية في الولايات المتحدة تمرر قانونًا يضمن حصول الأطفال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على حصة من الأرباح الناتجة عن المحتوى المنشور على الإنترنت من قبل آبائهم أو أولياء أمورهم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم تمرير مشروع القانون يوم الجمعة بعد تقديمه في البداية في الجمعية العامة لإلينوي في فبراير.

قال السناتور ديفيد كوهلر ، وهو ديمقراطي رعى مشروع القانون في المجلس التشريعي لإلينوي ، الأسبوع الماضي: “لقد منح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال فرصًا جديدة لكسب الربح، لكن انتهز العديد من الآباء هذه الفرصة لجني الأموال ، مع جعل الأطفال يواصلون العمل في هذه البيئات الرقمية”.

وأضاف كوهلر أن فكرة مشروع القانون ، التي ستنطبق على الأطفال دون سن 16 عامًا والذين يظهرون في محتوى يتم تحقيق الدخل منه عبر الإنترنت ، جاءت من منشئ محتوى يبلغ من العمر 15 عامًا في منطقته.

لقد نجحت مدونات الفيديو، بالإضافة إلى المحتويات الأخرى عبر الإنترنت على منصات مثل YouTube و TikTok ، في جذب جماهير كبيرة فيما يسمى بصناعة "المشاركة في المشاركة " - حيث يقدم الآباء النصائح للغرباء عبر الإنترنت حول الجوانب المختلفة لرعاية الأطفال في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أطفالهم غالبًا.

ومن جانبها، قالت شيرا نالاموثو ، المراهقة التي اقترحت مشروع القانون لأول مرة على كولر ، وفقًا لـ ABC News: “لقد أدركت أن هناك الكثير من الاستغلال الذي يمكن أن يحدث في عالم التأثير على الأطفال، وأدركت أنه لا يوجد أي تشريع على الإطلاق لحمايتهم”.

يمكن أن تتلقى بعض مقاطع الفيديو "kidfluence" مئات الآلاف من المشاهدات عبر الإنترنت ويمكن أن تحقق عشرات الآلاف من الدولارات من عائدات الإعلانات.

تطلب العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالفعل من الآباء الاحتفاظ بالأرباح التي يجنيها أطفالهم في وسائل الإعلام التقليدية مثل الأفلام والتلفزيون ، لكن القانون ، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في إلينوي في يوليو المقبل ، سيكون أول من يؤثر بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمبدعين.