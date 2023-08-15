عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممنوع تستغل ابنك على الإنترنت.. ولاية أمريكية تمنح الأطفال البلوجرز أموالهم بالقانون

تصوير طفل
تصوير طفل

أصبحت إلينوي أول ولاية في الولايات المتحدة تمرر قانونًا يضمن حصول الأطفال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على حصة من الأرباح الناتجة عن المحتوى المنشور على الإنترنت من قبل آبائهم أو أولياء أمورهم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم تمرير مشروع القانون يوم الجمعة بعد تقديمه في البداية في الجمعية العامة لإلينوي في فبراير.

txt

الهجرة: الترويج لوثيقة المصريين في الخارج بالدولار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

txt

خبير: لجان إلكترونية تقوم بنشر شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى

 

قال السناتور ديفيد كوهلر ، وهو ديمقراطي رعى مشروع القانون في المجلس التشريعي لإلينوي ، الأسبوع الماضي: “لقد منح ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال فرصًا جديدة لكسب الربح، لكن انتهز العديد من الآباء هذه الفرصة لجني الأموال ، مع جعل الأطفال يواصلون العمل في هذه البيئات الرقمية”.

وأضاف كوهلر أن فكرة مشروع القانون ، التي ستنطبق على الأطفال دون سن 16 عامًا والذين يظهرون في محتوى يتم تحقيق الدخل منه عبر الإنترنت ، جاءت من منشئ محتوى يبلغ من العمر 15 عامًا في منطقته.

لقد نجحت مدونات الفيديو، بالإضافة إلى المحتويات الأخرى عبر الإنترنت على منصات مثل YouTube و TikTok ، في جذب جماهير كبيرة فيما يسمى بصناعة "المشاركة في المشاركة " - حيث يقدم الآباء النصائح للغرباء عبر الإنترنت حول الجوانب المختلفة لرعاية الأطفال في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أطفالهم غالبًا.

ومن جانبها، قالت شيرا نالاموثو ، المراهقة التي اقترحت مشروع القانون لأول مرة على كولر ، وفقًا لـ ABC News: “لقد أدركت أن هناك الكثير من الاستغلال الذي يمكن أن يحدث في عالم التأثير على الأطفال، وأدركت أنه لا يوجد أي تشريع على الإطلاق لحمايتهم”.

يمكن أن تتلقى بعض مقاطع الفيديو "kidfluence" مئات الآلاف من المشاهدات عبر الإنترنت ويمكن أن تحقق عشرات الآلاف من الدولارات من عائدات الإعلانات. 

تطلب العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالفعل من الآباء الاحتفاظ بالأرباح التي يجنيها أطفالهم في وسائل الإعلام التقليدية مثل الأفلام والتلفزيون ، لكن القانون ، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في إلينوي في يوليو المقبل ، سيكون أول من يؤثر بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمبدعين.

YouTube TikTok التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

ترشيحاتنا

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

رسميا.. زد يضم نجما جديدا من الأهلي لمدة 3 سنوات.. من هو؟

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا

100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

الحدود الدنيا للكليات.. الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

أخطاء يجب تجنبها عند التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

فيديو

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ