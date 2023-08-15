دورة متخصصة لإعداد الكوادر بحزب مستقبل وطن بسيناء

اختتمت امانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة شمال سيناء الدورة التدريبية المتخصصة، الخاصة بأمناء العمال والفلاحين بالأقسام والوحدات الحزبية، وذلك بقاعة نقابة المحامين بوسط مدينة العريش ، بحضور يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة، والشيخ عبدالحميد الاخرسي امين العمال والفلاحين، و أمناء امانة العمال والفلاحين بالأقسام والوحدات الحزبية على مستوى المحافظة.

وتهدف الدورة تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع السيناوي ودمجه في الحياة السياسية بالإضافة لاكتساب الخبرات القيادية من رموز السياسة السيناوية.

وجاء اليوم الختامي للبرنامج التدريبي بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية" حاضر فيها محمد الهرش المحاضر المعتمد.، وخريطة الأحزاب السياسية والسلوك والالتزام الحزبي ، ومهارات الاتصال والعرض ، وإدارة الحملات الانتخابية.



شهادات اجتياز التدريب:

وفي ختام الدورة تم تسليم شهادات إجتياز الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية للأعضاء المشاركين من امناء العمال والفلاحين بالأقسام والوحدات الحزبية ، بالإضافة لتكريم فريق تنظيم الفعالية .