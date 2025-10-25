قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و532 ألفاً و609 طلاب، بمدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية،  منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأمراض التي تشملها المبادرة


من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ 2000 فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن «106» بالإضافة إلى الخط الساخن «105» للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الأنيميا السمنة التقزم المدارس الابتدائية وزارة الصحة والسكان

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
هيونداي أكسنت موديل 2006
كارمن سليمان
سيارات أجرة ذاتية القيادة
