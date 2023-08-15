الهيئة الوطنية للصحافة: إطلاق موقع مصري عالمي قريبا

أكد سامح عبدالله الكاتب الصحفي وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن لديه تجارب كثيرة في الصحافة الغربية، موضحًا أن أول خبر نشر على موقع CNN، كان له، وذلك من أكثر من 20 سنة ماضية.

وأضاف سامح عبدالله، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الفترة المقبلة سيتم إطلاق موقع تابع لـ الهيئة الوطنية للصحافة “سبوت”، وأن هذا الموقع سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الموقع يتم بشكل تجريبي الآن.

ولفت إلي أن هذا الموقع سيكون مثل المواقع العالمية، وسيكون به أشياء مميزة، وأن المواطن من الممكن أن يتابع أخبار الموقع من خلال برنامج بالموبايل.

وأشار إلي أن الموقع سيستخدم الأشياء الحديثة في التكنولوجيا، منها الذكاء الاصطناعي.