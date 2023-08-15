خطر جدا.. تحذير من شرب القهوة في هذا الموعد

يستمتع الكثير من الأشخاص بشرب القهوة في الصباح ،ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن تناولها على معدة فارغة قد يضر بالصحة علاوة على ذلك

حذرت دراسة طبية بريطانية من شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار صباحا، أو على الريق كما يفعل البعض؛ لكن الكثيرون لا يعرفون ما السبب لذا نرصد في هذا التقرير مخاطر تناول القهوة على الريق وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

أضرار شرب القهوة على الريق:



تناول القهوة قبل الإفطار زاد من استجابة جلوكوز الدم للمشروب السكري بنحو 50% أعلى، مما يعني أن القهوة أثرت سلبيا على قدرة الجسم على ضبط الجلوكوز في الدم.



أظهرت بعض الدراسات أن القهوة يمكن أن تعمل على استرخاء العضلة العاصرة التي تربط المريء بالمعدة، مما قد يسمح نظريا للحمض الموجود في المعدة بالتسرب بسهولة إلى المريء ويسبب أعراضا مزعجة للحموضة المعوية.



تأثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية وخاصة عند الشباب.

عدم الحصول على نوم كاف لاحتوائها على الكافيين.

الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز حركة الأمعاء مما يسبب الإسهال.

زيادة الحاجة إلى التبول، حيث إن القهوة تعد من مدرات البول الطبيعية.

الإصابة بعسر الهضم وذلك لأنها تؤثر سلبا على المعدة الفارغة بسبب مضادات الأكسدة.



تناول الكافيين في الصباح يمكن أن يقلل من حساسية الأنسولين.



شرب القهوة على معدة فارغة من الممكن أن تسبب أضرارا بينها الشعور بالنعاس، والكافيين الموجود فيها يزيد من التعب والتوتر، والشعور بالرغبة في النوم، لذلك لابد من التوقف عن تناول القهوة صباحا على الريق.



شرب القهوة على الريق كل يوم يسبب مشاكل للجهاز الهضمي، فالمرارة الموجودة في القهوة تعمل على زيادة اضطرابات المعدة كمتلازمة القولون، وقرحة المعدة وعسر الهضم، كما يتعرض الفرد حال تناول القهوة كل صباح على الريق، زيادة خفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم.

تناول القهوة على الريق يعمل على تغيير أوقات النوم، وفي هذه الحالة يتغير نمط الحياة واللجوء الى تناول الطعام في أوقات مختلفة ومضرة ومن ثم زيادة الوزن.



تناول القهوة على الريق ، قد يصيب البعض بجفاف البشرة، ويمكن أن ترفع القهوة مستوى السكر في الدم.

تزيد من الحاجة إلى التبوّل؛ حيثُ يُساعد الكافيين على تحفيز المثانة، وزيادة التبوّل بشكلٍ مُتكرر عند شُرب القهوة، أكثر من الطّبيعي.

تناول القهوة على الريق تتسبب في التهابات المفاصل الروماتيدي؛ ‏وذلك لأنَّ شرب القهوة يؤثر على العضلات والعظام.