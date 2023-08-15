الوطنية للصحافة: رئيس الهيئة أعاد أصول المؤسسات القومية لتمويل العمل المهني

كشف الكاتب الصحفي سامح عبد الله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو المسئول عن ملف أصول المؤسسات الصحفية القومية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشوربجي يسع بشكل دائم لإعادة أصول كثيرة كانت مخصصة للمؤسسات القومية ولكن لم يتم الاهتمام بها وتسديد الأقسام فسحبتها الحكومة خلال سنوات سابقة.



وأكد الكاتب الصحفي سامح عبد الله، رئيس تحرير موقع سبوت، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المهندس عبد الصادق الشوربجي استطاع من خلال التواصل مع الحكومة حل مشاكل أصول المؤسسات القومية.



ولفت إلى أن كبرى المؤسسات الصحفية تقيم أنشطة اقتصادية غير إعلامية مثل «cnn» التي أنشأت الكافيهات في المطارات لتربح الأموال، موضحا أن الإعلام لا يستطيع الإنفاق على نفسه ويحتاج دخل إضافي من مصدر آخر غير إعلامي.



وشدد الكاتب الصحفي سامح عبد الله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات القومية هي أهم المؤسسات الصحفية الموجودة في مصر حتى الآن، رغم كل ما يقال عنها والانتقادات الموجهة لها، وهي الاكثر مهنية وقدرة على القيام بدورها المطلوب.



وأضاف أن المؤسسات الصحفية القومية لها تاريخ كبير وهي قابلة للعودة بقوة وسرعة إلى المسار السليم خلال فترة وجيزة، وإعادة استخدام الأصول في تمويل العمل المهمة من ضمن القضايا المهمة.

