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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن برنامج "التكنولوجيا الحيوية الجزيئية" بكلية العلوم حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان ، حول برنامج "التكنولوجياالحيوية الجزيئية" البيوتكنولوجى كلية العلوم  أن البرنامج يساعد  في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية.

هذا وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ومده الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة وهي 149 ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.

 

وتقبل كليه العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (لقسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تضعها كل من الجامعة والكلية. 


- يجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً على الاقل من الكليات الأخرى للدراسة بالبرنامج وذلك بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختص، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن سنتين دراسيتين.

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-    يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي، مهمته توجيه الطالب دراسياً ومساعدته على اختيار المواد مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته، ومساعدته على حل المشكلات التي قد تعترضه أثناء الدراسة.


-    الوحدات المعـملية بالبرنامج (وحدة البيولوجيا الجزيئية، وحدة زراعة الأنسجة، وحدة الفصل الكهربائي للبروتينات، وحدة التشخيص الجزيئي, مركز المعلوماتية الحيوية).

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ويتميز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بتأهيل الخريج للعديد من المسارات:
المسار الطبي: - ويشمل (معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والامصال، معامل الحقن المجهري، قطاع السلامة والصحة المهنية). 


المسار الصناعي: - و يشمل (الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات، والالياف، والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة، شركات مستحضرات التجميل، شركات الأغذية والألبان، ريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية).
المسار البحثي: - ويشمل (المراكز البحثية المختلفة مثل (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئة المصل واللقاح، وغيرها...).


المسار الأكاديمي: - ويشمل (الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية من خلال التدريس للمقررات النظرية او العملية).
-    يتم القيام بزيارات ميدانية لطلبة البرنامج لتطبيق ما يتم دراسته بسوق العمل مثل (شركة جهينة للعصائر، مصنع السكر والصناعات التكاملية، مستشفى سرطان الأطفال 57357).

مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع تعرض بصورة بوستر علمي او تقديمي ويتم نشر بحوث علمية بدوريات عالمية مستخرجة من هذه المشاريع والمشاركة بمؤتمرات محلية.

-    تتم المشاركة بمـسابقات علمية والحـصـول عـلى جوائز ومراكز، مثل مسابقة sole و حصول فريق بيوتكنولوجى علوم حلوان على المركز الأول لعام 2022 و عام 2023, و مسابقة ابتكار و حصولنا على المركز الثالث.

-    يتم عقد العديد من الندوات العلمية. على سبيل المثال ندوة" الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة جائحة كورونا" وندوة “الطب الشرعي والمعمل الجنائي مسرح الجريمة".
-    توقيع برتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذاً للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية.
منق البرنامج الدكتورة رانيا الليثي.

الجامعات الخاصة الساعات المعتمدة اللقاحات والامصال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

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