جودة عالية وأسعار تنافسية.. مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتمويل واردات القمح |تفاصيل

أبرمت شركة الظاهرة الإماراتية ومكتب الصادرات بأبوظبي، اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح على مدار خمس سنوات تبدأ من 2023.

وفقا لوكالة "رويترز" فإن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار سنويا تهدف إلى تزويد مصر بقمح مطحون مستورد "بأسعار تنافسية".



وبحسب البيان الصادر عن الشركة فإن الاتفاق سيزود مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية".

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، في بيان "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية".

وبموجب الاتفاق، ستزود عن الشركة العالمية الرائدة في القطاع الزراعي مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام.

وتزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.

ومكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.

ومول صندوق "أبوظبي للتنمية" أكثر من 20 مشروعا في مصر بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي (1.09 مليار دولار)، كما مولت الإمارات مشروعاً لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة مصرية لزيادة السعة التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.