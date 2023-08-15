وزير التعليم: لائحة الانضباط ستضمن سلوك الطلاب في المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريب الأخصائيين النفسيين في المدارس سيكون على تعزيز مهارات الدعم النفسي ، وقال الوزير : “احنا عايزين طالب شخصيته متكاملة”

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الادارية الجديدة لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس : بإذن الله هنتابع التدريب بشكل جيد جدا وهنقيس أثر التدريب على الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سنستكمل خطتنا التي تهدف إلي تربية ابناءنا الطلاب ، وسيكون هناك توعية لأولياء الأمور أيضا بكيفية التعامل مع أولادهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لائحة الانضباط المدرسي ستضمن انضباط السلوك الطلابي داخل المدارس.

وكان قد انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"