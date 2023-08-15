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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم أتوقع هذا الأمر.. أسطورة ليفربول ينتقد كلوب بسبب محمد صلاح

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

انتقد مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، قرار يورجن كلوب، مدرب الريدز، باستبدال النجم المصري محمد صلاح أمام تشيلسي، الأحد الماضي، في الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزي.

واستبدل كلوب محمد صلاح قبل نحو ربع ساعة من انتهاء اللقاء، ليحرمه من فرصة تحقيق رقما أسطوريا بالتسجيل في 7  في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي للموسم السابع على التوالي، ليغادر “مو” ملعب المباراة منفعلا وظهرت علامة الغضب على وجهه.

وقال أوين في تصريحات أبرزها موقع “manchester evening news” :" لقد فوجئت بقرار يورجن كلوب باستبدال محمد صلاح، أعتقد أن اللاعب كان يقدم مستوى جيدا".

وأضاف:" لقد صنع محمد صلاح تمريرة حاسمة جاء منها الهدف بالإضافة إلى تسديد كرة بالعارضة وأيضا هدفا ملغيا بداعي التسلل كان من الممكن أن يقلب الطاولة لصالح ليفربول”.

 واختتم:" محمد صلاح أسطورة مطلقة للنادي، يسجل باستمرار عشرات وعشرات الأهداف كل موسم، واستبداله بلاعب يبلغ من العمر 18 عاما كان غريبا".

ليفربول محمد صلاح كلوب تشيلسي مايكل أوين

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