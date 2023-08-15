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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

سآتي لمنزلك.. إيلون ماسك يهدد مارك زوكربيرج ويسخر منه

إيلون ماسك يهدد مارك
إيلون ماسك يهدد مارك زوكربيرج ويسخر منه

 

بعد أن تراجع رئيس شركة ميتا ومؤسسها "مارك زوكربيرج" عن مباراة القفص المقترحة مع الملياردير  إيلون ماسك  مالك تطبيق "إكس"، أعلن ماسك صراحة أنه سيظهر دون سابق إنذار في منزل زوكربيرج للقتال.

نشر ماسك تغريدة له على تطبيق X ، أو الخدمة التي كانت تسمى سابقًا تويتر وكتب فيها: "بالنسبة لاختبار قيادة تسلا ذاتية القيادة التي ستكون في منطقة بالو ألتو الليلة، سأطلب من السيارة القيادة إلى منزل @ finkd (يقصد مارك) إذا حالفنا الحظ وزاك أجاب وفتح الباب إذًا فالقتال مستمر!" وأضاف أنه ينوي بث "المغامرة" مباشرة على X.

ومع ذلك يبدو أن  زوكربيرج  في عالم آخر بعيدا عن جو هذا القتال والمصارعة أحادية الجانب، حيث قالت إيسكا ساريتش ، المتحدثة باسم زوكربيرج في ميتا ، لموقع The Verge: "مارك مسافر الآن وليس في بالو ألتو، أيضًا ، يأخذ مارك هذه الرياضة على محمل الجد ولن يقاتل شخصًا يظهر بشكل عشوائي في منزله"

إيلون ماسك يهدد مارك زوكربيرج ويسخر منه

تراجع "زوكربيرج" مؤخرًا رافعا الراية البيضاء لماسك بعد أسابيع من عدم تحديد ماسك لموعد مباراة القفص ، ثم بعد ذلك صرح ماسك أنه قد يحتاج لعملية جراحية وأن القتال سيجري في روما دون تدخل من منظمة UFC لفنون القتال المختلطة، سرعان ما نفت الحكومة الإيطالية أن يكون هذا الاقتتال العلني في روما.

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من جانبه كان زوكربيرج ، يتدرب بانتظام ويتنافس في بطولات جيوجيتسو ، ومصرا على تنظيم المعركة بشكل احترافي وليس بنفس الطريقة العشوائية التي يطالب بها ماسك.

قام زوكربيرج بكتابة رسالة نصية إلى ماسك مؤخرًا يحثه فيها على تحديد موقفه وإتمام وعده الآن وليس في مرحلة لاحقة، " لا أريد الاستمرار في الترويج لشيء لن يحدث أبدًا ، لذا عليك إما أن تقرر أنك ستفعل ذلك وتفعله قريبًا ، أو يجب أن نمضي قدمًا في حياتنا ولا يحدث شيء من هذا"، نشر ماسك الرسالة ومعها اقتراح بأن تحدث المعركة في الفناء الخلفي لمنزل مارك، ساخرًا منه "ربما أنت بروس لي العصر الحديث وستفوز بطريقة ما"

إيلون ماسك مارك زوكربيرج ماسك زوكربيرج أكس إيسكا ساريتش ميتا

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