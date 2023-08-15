السفارة الفرنسية في ليبيا تطالب بوقف التصعيد للأعمال العدائية المسلحة بطرابلس

أعربت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء أمس في طرابلس وتأثيرها على السكان المدنيين.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك، إننا ننضم إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات بين كتائب ليبية، تجدد اندلاعها في مناطق ⁧‫"عين زارة‬⁩، و⁧طريق الشوك‬⁩، والهضبة الخضراء"، باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

وقالت مصادر ليبية وفقا لوكالة "سبوتنيك": إن "طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعات مسلحة، حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة".

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت؛ بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة، في أثناء توجهه إلى مصراتة؛ لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.

ومن جانبه، طالب رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس بضبط النفس.