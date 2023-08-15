إعلان خطير من بيونج يانج بشأن اندلاع حرب نووية في شبة الجزيرة الكورية

قال وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانج سون نام، اليوم الثلاثاء، إن الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية لم تعد مسألة ما إذا كانت ستحدث، بل هي مسألة من سيبدأها ومتى.

وقال كانج سون نام، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم تعد الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية مسألة ما إذا كانت ستحدث ، بل هي مسألة من سيبدأها ومتى. وهوس الحرب النووية من جانب الولايات المتحدة هو تحويل شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إلى بؤرة جديدة للحرب النووية”.

وأضاف: “السؤال ليس ما إذا كانت ستكون هناك حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، ولكن من سيبدأها ومتى”.

وفي وقت سابق، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون المصانع الحربية بـ "زيادة كبيرة" في إنتاج الصواريخ من أجل "الاستعداد الكامل" لأي حرب مع الأعداء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وزار كيم مصانع الذخيرة، بما في ذلك مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية، يومي 11 و 12 أغسطس، حيث حدد هدفًا مهمًا لتعزيز قدرة إنتاج الصواريخ الحالية بشكل كبير لتلبية احتياجات الوحدات العسكرية على الخطوط الأمامية.

وقال الرئيس الكوري الشمالي، إنه من الملح للغاية زيادة إنتاج القذائف والصواريخ بما يتماشى مع الطلب التشغيلي المتزايد للجيش، وبالتالي نشر المزيد من القذائف في العمق لوحدات الخطوط الأمامية.