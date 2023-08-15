تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. أماكن شاغرة لطلاب علمي بكليات القمة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.



رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



خطوات التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة او عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكليات القمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن خالية لطلاب الثانوية العامة بـتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بكليات القمة .

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي

وكشفت وزارة التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد علمي علوم وعلمي رياضة في كليات :