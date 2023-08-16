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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 : ترقية أو مكافأة

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

ستحتاج إلى الاعتماد على تلك الصفات وأنت تتعامل مع التحديات التي تنتظرك، سيساعدك تفكيرك الإبداعي وشغفك على تجاوز أي عقبات تعترض طريقك.

توقعات برج الحمل صحيا

يمكن أن يساعد دمج التأمل أو اليوجا في روتينك اليومي على تهدئة عقلك وتقليل مستويات التوتر، سيكون لديك شعور متجدد بالحيوية والدافع للتغلب على أي عقبات في طريقك.

توقعات برج الحمل مهنيا

يلاحظ زملاؤك ورؤسائك جهودك ، وقد تكون في الطابور للحصول على ترقية أو مكافأة، ستأتي الفرص مطروحة اليوم ، وستكون لديك المهارات والطاقة للاستفادة منها، هذا هو الوقت المناسب للتواصل وعرض مواهبك.

برج الحمل اليوم عاطفيا

اليوم هو اليوم المثالي لاغتنام الفرصة والانفتاح على ذلك الشخص المميز، سوف يجذب سحرك الطبيعي ومغناطيسيتك الناس نحوك ، لذلك لا تخف من التباهي بنفسك الحقيقية.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة اليوم ، لذا ابق عينيك للفرص لتنمية ثروتك، ستكون قادرًا على تحمل المخاطر المحسوبة والمضي قدمًا

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