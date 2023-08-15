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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاطرة كبيرة.. مصير زيلينسكي في خطر بسبب قرار غير مسبوق

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت مجلة “ذا سبيكتاتور” البريطانية، إن مسيرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السياسية ستعتمد علي عواقب قرار إقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد العسكري.

وأوضحت المجلة البريطانية، أنه "من خلال الإعلان عن مثل هذه الإجراءات الصارمة، فإن زيلينسكي يخاطر بشدة.. وسيتم رصد هذه الخطوة من قبل كل من المجتمع الأوكراني والجهات المانحة الأجنبية، سواء الحالية أو المحتملة”.

وأضافت: “يعتمد مستقبل زيلينسكي وبلده على ما ستتوج به هذه المغامرة، النجاح أو الفشل”.

وأكدت المجلة أن هذا القرار مرتبط أيضا بصعوبات تجديد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت: “الدافع التطوعي، الواضح جدا في بداية الصراع العسكري، قد تلاشى بشكل ملحوظ. الآن يتعين على مكاتب التجنيد العسكري اللجوء إلى الأساليب المتطرفة لتجنيد جنود جدد، بما في ذلك استخدام العنف”.

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وأوضح أن “قرار الفصل الجماعي قد تمليه أيضا الرغبة في إرضاء الغرب، الذي يدرك الفساد المزدهر في أوكرانيا”.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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