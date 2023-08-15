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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه

طريقة عمل أرز صيادية
طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه  

يعتبر طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه من الوصفات المشهورة في الوطن العربية، ومن أكثر الأطباق اللذيذة والبسيطة، والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وأهمّها الأحماض الأمينية والأوميغا 3.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه، وهي من الوصفات الشهية والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه

 

طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه

 

مقادير طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه :

1 كيلوغرام سمك فيليه

ماء حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة سماق

1 ملعقة صغيرة بهارات سمك

2 ملعقة صغيرة كمون ناعم

½ كوب زيت نباتي

1 بصل مفروم

4 فص ثوم مهروس

2 كوب أرز مغسول

½ 2 كوب ماء

1 ليمون مقطعة شرائح

 

طريقة عمل أرز صيادية بسمك الفيليه :

_ نغسل سمك الفيليه بالماء، ثم نتبل بالملح، والفلفل الأسود، والسماق، وبهارات السمك، والكمون.

_ نضع الزيت في مقلاة كبيرة ونقلي السمك المتبل.

_ نقلي البصل والثوم في قدر به قليل من الزيت على النار.

_ نحضر قدر كبير ضعي في قاعه طبقة من السمك، ثم يضاف فوقها خليط البصل والثوم.

_ نضع طبقة من الأرز فوق طبقة السمك، ثم يضاف الماء، ونترك القدر ينضج على نار هادئة.

_ نسكب أرز صيادية بسمك الفيليه في طبق تقديم، ونقدمها ساخنة، ونقوم بتزيينها بشرائح الليمون.

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