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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. ظهور هذه الأعراض يعني الإصابة بسرطان الأمعاء

اعراض الإصابة بسرطان
اعراض الإصابة بسرطان المعدة  

يتم تشخيص الإصابة سرطان المعدة في وقت متأخر، ويساعد اكتشاف الأعراض في وقت مبكر أن في التعافي بسرعة، لذا يجب ملاحظة علامات وأعراض الإصابة يسرطان المعدة لتجنب الإصابة أو أكتشافها مبكرا.

 

أعراض الإصابة بسرطان المعدة

 

يمكن الشعور بالشبع بعد كمية صغيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، ان يكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان المعدة، وكذلك فقدان الوزن غير المبرر وآلام البطن وسر الهضم الذي لا يختفي وصعوبة البلع، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

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ومن أبرز أعراض سرطان المعدة التي تم ملاحظتها على المصابين بالمرض، وتشمل ما يلي:

صعوبة البلع.

فقدان الوزن غير المبرر.

آلام البطن.

عسر الهضم الذي لا يزول.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة.

فقدان الشهية.

الشعور بالمرض.

البراز الغامق

التعب بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

 

اعراض الإصابة بسرطان المعدة

 

وقد تكون أعراض سرطان المعدة المبكر مشابهة لأعراض حالات أخرى مثل قرحة المعدة، وبالتالي، لاكتشاف السبب الكامن وراء الأعراض، يجب استشارة الطبيب.

 

ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان المعدة؛ حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن هناك بعض العوامل تزيد من احتمالية تطوره، ومن بينها :

_ الأشخاص فوق سن الخمسين.

_ الرجال أكثر عرضة من النساء.

_ الأشخاص المضابين بعدوى طويلة الأمد، مثل: هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)

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