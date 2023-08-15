رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي الشعب والبرامج ولجنة المنشآت

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، و محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج، وأعضاء اللجنة.

وتم مناقشة العديد من الموضوعات منها، مناقشة بدء العمل ببرنامجي الماجستير المهني في الكيمياء الحيوية للغذاء، وبرنامج الدبلوم المهني في الكيمياء الحيوية للغذاء مع بداية العام الجامعي 2023/2024، كما تم عمل عرض توضيحي لخطوات تسجيل الطلاب الجدد بالإدارة المركزية للشعب والبرامج للعام الجامعي الجديد.



وفي سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن اجتماع لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.

وتم مناقشة التقارير المقدمة من الإدارة الهندسية حول عدد من المنشآت داخل الجامعة، وكذلك المذكرة الواردة من وحدة الاستشارات والدعم الهندسي حول مشروع إنشاء مبني كلية العلوم بشرق النيل، إضافة إلي مناقشة ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام بمبني المستشفى الجامعي، والموافقة علي تطوير شبكة الحريق بكلية الطب البشري.