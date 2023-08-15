أستاذ علم نفس: معاناة الإنسان تخرج منها الإبداعات والطموح

حكي الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي عن نشأته حيث تربي على عادات وتقاليد اكتسبها وتعلمها من والده ووالدته، موضحا أن الحكمة والقيم الرفيعة أثرت في نشأته العلمية والاجتماعية والثقافية والدينية.

المعاناة التى يعيشها الإنسان هى البوطقة التى يتخارج منها أبدعاته

وقال الشرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي لبرنامج كنوز الوطن لاخبار مصر، إنه يجب على الإنسان أن يكون لديه هدف يسعي إليه، مضيفا أنه من أسرة أقل من المتوسطة، مدركا أن المعاناة التي يعيشها الإنسان هي البوتقة التي تخرج منها كل أبداعاته وطموحاته، لافتا إلى أن البساطة أساس نجاح كل شيئ وأنه سعي لأن يربي أولاده على البساطة.

وأكد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي أن هناك قادة يضعون استراتيجيات وهناك علماء يضعون المؤشرات فلا ينبغي أن يهمل كلا الطرفين الآخر.