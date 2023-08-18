قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

كشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن استراتيجية محكمة يقوم بها المسؤولون في الفريق السماوي، تهدف إلى تحقيق تأثير قوي ومؤثر على نادي الزمالك خلال الفترة القادمة. تلك الأخبار تشير إلى تحديات وتطورات مهمة في ساحة الرياضة المصرية.

تجديد عقد وليد الكرتي

وفي تفاصيل ملفتة، أعلن نادي بيراميدز سابقًا عن تجديد عقد النجم الدولي البوركيني بلاتي توريه لمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى عام 2026. وتم اتخاذ هذا القرار لضمان استمرارية وجوده ضمن صفوف الفريق ومنع التحايلات والعروض من الأندية الأخرى، وبخاصة القطبين الأهلي والزمالك.

موقف وليد الكرتي ورد فعل بيراميدز

وعلى الرغم من اهتمام نادي الزمالك بلاعبه وليد الكرتي للموسم المقبل، إلا أن إدارة نادي بيراميدز استجابت لهذا الموقف بشكل فعال. وتمت جلسات مفصلة مع اللاعب للتفاوض حول شروط تمديد العقد، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن كافة البنود الضرورية وعمل الصياغة النهائية للعقد.

تأكيد تمديد عقد وليد الكرتي وآفاق المستقبل

ومن المتوقع أن يعلن نادي بيراميدز خلال الساعات القادمة عن تمديد عقد اللاعب الدولي المغربي وليد الكرتي بشكل رسمي. وسيكون ذلك خطوة هامة للفريق، حيث سيكون ثاني أجانب النادي الذي يتم تمديد عقدهما بعد رفضهما للعروض الخارجية. وبما أنهما يستعدان للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ستعزز هذه الخطوة من تواجدهما ضمن الفريق.

استمرار التعاقد مع النجوم

وبالإضافة إلى وليد الكرتي، تُعَد تلك الخطوة جزءًا من استراتيجية بيراميدز في التأكيد على الاستمرارية والثبات. وسيتم تمديد عقد النجم الدولي المغربي محمد الشيبي أيضًا، ليظلّ ضمن جدران النادي ويساهم في تحقيق النجاحات المستقبلية.

وتأتي هذه التطورات كنموذجٍ للجهود الاحترافية والتكتيكية التي يبذلها نادي بيراميدز للتفوق وتحقيق الإنجازات. وتعكس هذه الخطوات التزام الفريق بالاحتفاظ بنجومه وتوجيه ضربة موجعة للمنافسين في ساحة الرياضة المصرية.



ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة منافسه التقليدي نادي الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر المرتقبة. وهذه المباراة المهمة ستكون على الأرجح من أقوى المباريات في البطولة.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شرسة وتنافس قوي بين الفريقين، حيث سيقدم كل منهما أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز. وسيتطلب اللقاء استراتيجيات محكمة وتكتيكات دقيقة من قبل المدربين وتنفيذ متميز من قبل اللاعبين.