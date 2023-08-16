وزيرة الهجرة في حوار خاص لصدى البلد: مبادرة السيارات نالت إعجاب الجميع وسعيدة بردود الأفعال

وزيرة الهجرة في حوار خاص لصدى البلد: مبادرة السيارات نالت اعجاب الجميع و سعيدة بردود الأفعال

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي خلال حوار خاص لصدى البلد إن مبادرة السيارات حققت نجاحا كبيرا وزادت المطالبة بجعل المبادرة سارية لفترة أطول.

وأضافت جندي أن خروج المباراة بذالك الشكل لم يكن بالأمر السهل حيث إنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

الجدير بالذكر أن الوزيرة قد أعلنت عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة ، و قد تم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.



ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها.



وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة.