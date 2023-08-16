عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة في حوار خاص لصدى البلد: مبادرة السيارات نالت إعجاب الجميع وسعيدة بردود الأفعال

صدى البلد

وزيرة الهجرة في حوار خاص لصدى البلد: مبادرة السيارات نالت اعجاب الجميع و سعيدة بردود الأفعال

 

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي خلال حوار خاص لصدى البلد إن مبادرة السيارات حققت نجاحا كبيرا وزادت المطالبة بجعل المبادرة سارية لفترة أطول.

 

وأضافت جندي أن خروج المباراة بذالك الشكل لم يكن بالأمر السهل حيث إنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج.

 

الجدير بالذكر أن الوزيرة قد أعلنت عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة ، و قد تم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 


ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها. 


وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تعرف على سبب فشل انتقال نجم الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس وآخرين بالاختناق خلال تأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف

سيراميكا كليوباترا يكشف موعد انطلاق اختبارات الناشئين في نادي العبور

التسجيل في مدينة الأزهر الجامعية للطلاب والطالبات .. رابط التقديم

تعيين 24 شابا من ذوي الهمم في 3 منشآت من القطاع الخاص بالقاهرة

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ