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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

أهمية القراءة بحياتنا بفعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا " بجنوب سيناء

صدى البلد

عقد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي  الاجتماعي بمدينة سانت كاترين  ، محاضرة تثقيفية بعنوان " أهمية القراءة في حياتنا " وذلك ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا " والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى  ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة  ، تحدث خلال فضيلة الشيخ سعد محمد الواعظ بمديرية الأوقاف  ، وبحضور جمع من أبناء مدينة سانت كاترين  ، عن القراءة واهميتها وتأثيرها فى حياة الفرد ومردود ذلك على المجتمع ، مدللا بالأمثلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبى المصطفى (ص) ، كما تطرق للفوائد العظيمة للعلم والتى من أهمها تغيير السلوك والنمط الشخصى .
كما تعددت فعاليات المبادرة والتى تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله  ، حيث نفذ بيت ثقافة أبوزنيمة بالمركز الطبى بالمدينة ، محاضرة تثقيف علمى بعنوان " الإسعافات الأولية  - لدغ العقارب والثعاببن " ألقاها عمر أبو الفضل أخصائى إعلام وعلاقات عامة بالمركز الطبى ، تناول خلالها أهم الإجراءات اللازمة عند لدغ العقارب او الثعابين للفرد ، مبين ضرورة أهمية عدم التحرك السريع بعد اللدغ وأهمية اخذ صورة للزاحف حتى يتم تحديد العلاج المناسب وكذلك أهمية التواصل السريع مع الطواريء الطبيية .
بينما عقد بيت ثقافة نويبع ورشة مواهب فنية للأطفال بعنوان  " وفاء النيل  " تدريب إسراء سالم مديرة الموقع  ، بمشاركة مجموعة من رواد الموقع من المواهب الصغيرة  ، وذلك للتدريب على تصميم مركب نيلى بإستخدام ورق الرسم واللصق ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء  ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة والتى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج  .
وفى المكتبة الثقافية بطابا  ، عقدت ورشة حكى وسرد قصصى لقصة " الأميرة الحسناء " تأليف محمد عطية الإبراشي  ، سرد الطفلة الموهوبه أسماء وائل  ، والتى تدور فى إطار درامى مشوق بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء  .

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