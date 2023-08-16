أهمية القراءة بحياتنا بفعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا " بجنوب سيناء

عقد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي الاجتماعي بمدينة سانت كاترين ، محاضرة تثقيفية بعنوان " أهمية القراءة في حياتنا " وذلك ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا " والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، بجميع المواقع الثقافية بالمحروسة ، تحدث خلال فضيلة الشيخ سعد محمد الواعظ بمديرية الأوقاف ، وبحضور جمع من أبناء مدينة سانت كاترين ، عن القراءة واهميتها وتأثيرها فى حياة الفرد ومردود ذلك على المجتمع ، مدللا بالأمثلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبى المصطفى (ص) ، كما تطرق للفوائد العظيمة للعلم والتى من أهمها تغيير السلوك والنمط الشخصى .

كما تعددت فعاليات المبادرة والتى تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ، حيث نفذ بيت ثقافة أبوزنيمة بالمركز الطبى بالمدينة ، محاضرة تثقيف علمى بعنوان " الإسعافات الأولية - لدغ العقارب والثعاببن " ألقاها عمر أبو الفضل أخصائى إعلام وعلاقات عامة بالمركز الطبى ، تناول خلالها أهم الإجراءات اللازمة عند لدغ العقارب او الثعابين للفرد ، مبين ضرورة أهمية عدم التحرك السريع بعد اللدغ وأهمية اخذ صورة للزاحف حتى يتم تحديد العلاج المناسب وكذلك أهمية التواصل السريع مع الطواريء الطبيية .

بينما عقد بيت ثقافة نويبع ورشة مواهب فنية للأطفال بعنوان " وفاء النيل " تدريب إسراء سالم مديرة الموقع ، بمشاركة مجموعة من رواد الموقع من المواهب الصغيرة ، وذلك للتدريب على تصميم مركب نيلى بإستخدام ورق الرسم واللصق ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة والتى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج .

وفى المكتبة الثقافية بطابا ، عقدت ورشة حكى وسرد قصصى لقصة " الأميرة الحسناء " تأليف محمد عطية الإبراشي ، سرد الطفلة الموهوبه أسماء وائل ، والتى تدور فى إطار درامى مشوق بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .