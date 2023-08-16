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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة فنية بمواقع فرع ثقافة الإسماعيلية.. تفاصيل

صدى البلد

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

 

حيث نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية  محاضرة بعنوان (حضارة مصر القديمة وضفاف النيل) ضمن نشاط الثقافة العامة بالموقع، وحاضر فيها (أحمد حليم) مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار الاسماعيلية، وذلك بالإدارة الزراعية بأبوصوير.


وتحدث المحاضر في بعض النقاط اهمها  الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارات الدنيا، الآثار المصرية القديمة تمثل ثلث آثار العالم القديم، كيفية الحفاظ على الآثار وضرورة تنظيم رحلات عمالية ومدرسية لزيارة الأماكن الآثرية، كلنا نعتبر سفراء للحديث عن الحضارة المصرية ويجب أن نقدم صورة جيدة عن بلادنا لضيوفنا من السائحين،  المخاطر التي تنجم عن الحفر والتنقيب غير الشرعي وغير القانوني عن الآثار، العقوبات القانونية المغلظة التي تواجه تهريب الآثار.

 

كما نظمت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان التنمر فى الأسرة والمدرسة والمجتمع وكيفية التعامل معه ضمن نشاط مكتبة القصاصين القى المحاضرة محمد ابراهيم وذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين تحت إشراف  هند محمد مديرة الموقع.

 

في بيت ثقافة الطفل القنطرة شرق اقيم ورشة حكي بعنوان عروس النيل بين الحقيقة والأسطورة..تم من خلالها مناقشة أهمية النيل لمصر ومكانته لدى المصريين والحديث عن حكاية عروس النيل كما جاءت في التراث الشعبي.

 

محاضرة بعنوان أهمية الوعى السياسى والثقافى وتفعيل طاقات الشباب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب تلى المحاضرة عرض فنى لفرقة الانشاد الديني وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف اميرة الجاويش مديرة الموقع.

اسما احتفال آثار المصرية القديمة أحمد حليم اهم ادا أبوصوير اسم ادارة اسماعيلي إسماعيل افي اسماعيلية

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