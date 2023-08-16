محاضرات وورش فنية لـ"ثقافتنا في إجازتنا" بجنوب سيناء

تواصل الفعاليات الثقافية والفنية لمبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا " بالمواقع الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني .

حيث عقد بيت ثقافة دهب ، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان " بورتريه " تدريب الفنان التشكيلي حسام حسنى ، بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة بقرية العصلة بمدينة دهب ، تم خلالها تعريف المتدربين على النسب الفنية للبورتريه ، والطرق الفنية لتوزيع وتقسيم البورتريه ، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للنشء .

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ، وتنظيم فرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج .

وفى سياق متصل أقامت المكتبة الثقافية بطابا ، محاضرة تثقيفية بعنوان " مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان " تحدث خلالها حداد شعبان معلم أول لغة عربية بالتربية والتعليم ، عن المواطنة من حيث المعنى والمفهوم ، مؤكد على إرتباط الإنتماء وحب الوطن بالمواطن الصالح ، مدللا بالأمثلة من السيرة النبوية على الانتماء والارتباط بالوطن ، موضحا ضرورة الدفاع عن الوطن بكل نفيس وغالى .

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكى قصصى بعنوان " الفأر الملاكم " والتى تدور فى قالب مشوق للأطفال ، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .