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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرات وورش فنية لـ"ثقافتنا في إجازتنا" بجنوب سيناء

صدى البلد

تواصل الفعاليات الثقافية والفنية لمبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا " بالمواقع الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني .

حيث عقد بيت ثقافة دهب ، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان " بورتريه " تدريب الفنان التشكيلي حسام حسنى ، بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة بقرية العصلة بمدينة دهب ، تم خلالها تعريف المتدربين على النسب الفنية للبورتريه ، والطرق الفنية لتوزيع وتقسيم البورتريه ، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للنشء .

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ، وتنظيم فرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج .

وفى سياق متصل أقامت المكتبة الثقافية بطابا ، محاضرة تثقيفية بعنوان " مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان " تحدث خلالها حداد شعبان معلم أول لغة عربية بالتربية والتعليم ، عن المواطنة من حيث المعنى والمفهوم  ، مؤكد على إرتباط الإنتماء وحب الوطن بالمواطن الصالح ، مدللا بالأمثلة من السيرة النبوية على الانتماء والارتباط بالوطن ، موضحا ضرورة الدفاع عن الوطن بكل نفيس وغالى .

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكى قصصى بعنوان " الفأر الملاكم " والتى تدور فى قالب مشوق للأطفال ، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .

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