فوز فريق هندسة السويس بالمركز الثاني في مسابقة بالصين

استطاع فريق كلية الهندسة أن يحصل على المركز الثاني في مسابقة ROBOTCHALLENGE 2023 – Lego Sumo Adult المقامة بدولة الصين والتي تنظم بشكل سنوي ويتنافس بها العديد من الدول على مستوى العالم. استطاع فريق هندسة السويس الحصول على المركز الثاني في مسابقة Lego Sumo Adult

جدير بالذكر أن أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة هم :

- عبد الله محمد محمد حسن الفرقة الرابعة- ميكانيكا قوى

-خالد محمد محمد حسن الفرقة الرابعة- ميكانيكا قوى

-إسلام محمود السيد الفرقة الرابعة- ميكانيكا قوى

-مصطفى بدر غريب الفرقة الرابعة- ميكانيكا قوى

-محمد صالح سيد علي الفرقة الرابعة- ميكانيكا قوى

-عبد الرحمن جلال عبد الرحمن الفرقة الثانية- كهرباء قوى

وبهذه المناسبة فقد أرسل أ.د. علي حسين عطا رئيس الجامعة برقية تهنئة لأعضاء الفريق عبر صفحة المركز الإعلامي .