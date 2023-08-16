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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الأدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع معدلات العمل والانجاز الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تعمل عليها الوزارة وفقاً للخرائط الصحية المحددة لمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المحددات الخاصة بمحاور التنمية المستدامة، وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية تتميز بمعايير جودة عالمية، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث تستضيف الدولة أكثر من 9 ملايين مهاجر من 133 دولة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن العدد يمثل 8.7% من سكان مصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأولويات على رأسها؛ (بناء القدرات المؤسسية لتعزيز مرونة النظام الصحي وتحقيق التغطية الشاملة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، تحقيق الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز التأهب من الإصابة بأي مرض، تحقيق العدالة الصحية والحوكمة في الحصول على الخدمات الصحية، تحسين نوعية الحياة خاصة لكبار السن، تقليل العبء الخاص بالأمراض غير المعدية)، مشيراً إلى العمل ضمن الاستراتيجية على تعزيز الأمن الصحي ، بما يضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ولفت "عبدالغفار" إلى إشادة الوزير بالمجهود الكبير الذي تم تحقيقة ضمن منظومة العمل بالاستراتيجية بالتعاون والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة، مشدداً على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين كافة الجهات المعنية بما يضمن سير العمل بكفاءة وجودة ضمن المنظومة، تحقيقاً لأهدافها التي تضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي وما تم تنفيذه ضمنها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي تتضمن ( التوسع في تقديم الخدمة الصحية ، وتطوير الخدمات الطبية وتحديث البوتوكولات العلاجية، وتطوير العمل ضمن المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار في العنصر البشري وإعداد الكوادر الطبية والادارية المتميزة، تطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة).

ولفت "عبدالغفار" إلى إضافة 15 مليون منتفع جديد من منظومة التأمين الصحي بنسبة زيادة تغطية 28%، فضلاً عن تدريب كافة مديرين الطوارئ من خلال إدارة الأزمات والكوارث، وعمل صيانة وتطوير للأجهزة الطبية بأقسام الطوارئ بنسبة 60%، كما تم زيادة 10 عيادات متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي واستحداث تخصصات جديدة بها تضمنت (التغذية العلاجية، النفسية، الأمراض الصدرية والسدة الرؤية).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 40 قسم جديد بالمستشفيات، وزيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 20%، وزيادة عدد العيادات المسائية بنسبة 75%وتحديث 10 بروتوكولات علاجية للأمراض، لافتاً إلى توقيع الفحص على 9.5 مليون حالة ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تعمل عليها الهيئة والتي تتضمن مبادرات ( القضاء على قوائم الانتظار، صحة المرأة، التشخيص عن بعد، الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، أورام الكبد، الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم).

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للتأمين الصحي للتنسيق والعمل المتكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث إن منظومة التأمين الحالية هي جزء أصيل من المنظومة الجديدة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تضمن متابعة الوزير منظومة العمل  وما تم انجازه ضمن الخطة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 والتي تتضمن ( رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي لجميع مقدمي الرعاية الصحية، استدامة وتطوير البحث العلمي، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، تحقيق الميكنة ومواكبة التطور التكنولوجي).

وأشار أنه تم استحداث شهادات مهنية جديدة (دبلومة القسطرة المخية، دبلومة الحقن المجهري، زمالة زراعة الكلى بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لزراعة الكلى، دبلومة إدارة المستشفيات)، بالإضافة إلى الدبلومات التي يقدمها المركز والبالغ عددها 24 دبلومة، فضلاً عن إنشاء مركز لدعم الباحثين يختص بتقديم المساعدة للباحث ، بداية  من البدء في البحث الخاص به حتى النشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في استدامة وتطوير البحث العلمي.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم زيادة عدد أسرة الرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات، وتدريب 391 طبيب من التخصصات المختلفة على طب الطوارئ، فضلاً عن تفعيل وضبط أنظمة الترصد بالمستشفيات بما يضمن خفض معدلات العدوى المكتسبة داخلها ، لافتاً إلى توجيه الوزير بإعداد تقرير شهري لمعدلات العدوى ، والاجراءات المتخذة للعمل على خفضها والوقوف الفوري على الأسباب لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتلافيها بشكل عاجل، لتقديم الخدمات الطبية وفقاَ لمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن متابعة الوزير لمستجدات العمل ضمن حملة "100 يوم صحة"، حيث بلغت الخدمات المقدمة حتى 13 أغسطس 2023 ،  19 مليون و53 ألف و785 خدمة في مختلف التخصصات الطبية التي تقدمها الحملة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى توجيه الوزير بتكثيف عمل الحملة خلال الفترة المقبلة خاصةً بالتزامن مع دخول المدارس.

الصحة معدلات العمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الهيئات الدكتور حسام عبدالغفار

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