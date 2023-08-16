الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

يعتبر الشاي باللبن من المشروبات ذات المذاق اللذيذ والجذاب، وهي من المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة التي يحتاجها الجسم، إلا ان هناك بعض الأشخاص يجب تجنبه لما يتسبب لهم من أضرار.

مخاطر شرب الشاي باللبن

وأفاد التقرير، بأن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول الشاي باللبن، وفقًا لما نشر في موقع the health، وذلك بسبب ما يلي :

_ الإمساك المزمن :

ويعاني محبي الشاي باللبن من مشاكل الإمساك المزمن بعد تناوله، مما يتسبب في جفاف الجسم.

_ حساسية اللاكتوز :

تناول الشاي بالحليب يمكن يؤثر بالسلب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، بسبب السكر الموجود في الحليب.

مخاطر شرب الشاي باللبن

_ الأرق :

ويمكن للشرب الكافيين المتواجد في الشاي بالحليب ان يؤثر على النوم، مما يتسبب في المعاناة من الأرق.

_ مشاكل الجهاز الهضمي :

ويتسبب شرب الشاي باللبن في خلل الجهاز الهضمي، والإصابة بالانتفاخ لوقت طويل.

_ مرضى الضغط :

تناول الشاي باللبن يمكن أن يؤدي لمشاكل ضغط الدم. لذا من الأفضل تجنب تناوله لمرضى الضغط.