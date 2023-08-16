«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

لا حديث الآن في الوسط الرياضي يعلو عن تفاصيل عقد نيمار دا سيلفا المنضم حديثا إلى الدوري السعودي عبر بوابة الهلال السعودي .

تفاصيل عقد نيمار دا سيلفا مع الهلال

نادي الهلال السعودي أعلن تعاقده رسميًا مع نيمار دا سيلفا في صفقة تاريخية، عقب الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي باريس سان جيرمان.

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وبات نيمار أحدث الأسماء العالمية المنضمة مؤخرًا إلى الدوري السعودي خلال العام الجاري، علمًا بأن البداية كانت بضم النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

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