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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أنت الحياة".. إقبال كبير على فعاليات قافلة قصور الثقافة بقرية برنشت بالعياط

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهدت قرية برنشت بمركز العياط، انطلاق فعاليات القافلة الثقافية في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للارتقاء بالوعي الثقافي والوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وضمن مبادرة "أنت الحياة"، وتستمر حتى 20 أغسطس الحالي.

بدأت فعاليات القافلة، بمحاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة في تنمية الاسرة المصرية" تحدث خلالها د. ربيع شكري رئيس نادي أدب الجيزة، متناولا الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية لبناء المجتمعات وتنشئة أعظم الأجيال، مؤكدا على أهمية التنشئة السليمة داخل الأسرة، وأن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع وأساسه المتين، فإذا صلح الأساس صلح معه البنيان، وأشار "شكري" إلى نماذج مضيئة من نساء كان لهن عظيم الأثر في حياة أبناءهن، وأشاد بدور المرأة الريفية في تنمية مجتمعها، فضلا عن دورها الاقتصادى في قيام المشروعات الريفية التى تخدم البيئة.

تحدث صلاح صادق خلال ورشة الحكي عن التراث الشعبي، والذي أعطى المرأة دورا بارزا في جميع نواحي الحياة، فاذا نظرنا إلى جانب الحرف سنجد أنه يعطيها جانبا كبيرا من اهتمامه، فهي الفعالة بقوة في هذا الميدان، وفي مجال الموسيقى بيّن الموروث الشعبي أن لها الدور الأكبر في تأسيس الفرق الشعبية التي لاتزال قائمة حتى اليوم، هذا إلى جانب دورها كراوية للقصص الشعبية، وكذلك دورها في مجال الحفاظ على العادات والتقاليد وكل ما يتعلق بالتراث الشعبي والحرف والصناعات، واختتمت القافلة برسم البهجة على وجوه اطفال قرية برنشت بألوان الفنان عبد الفتاح احمد بمشاركة محمد نور.

الفعاليات تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، محمود مدينة رئيس مجلس مدينة العياط،  مدير إدارة العياط التعليمية، ومجموعة من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة العياط.

قرية برنشت بمركز العياط فعاليات القافلة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الوعي الثقافي

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