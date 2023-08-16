ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط "ا ش ا" أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط عن خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها كافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانيء المصرية، مؤكدا “أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”.

الطائرة المحتجزة لم تعبر الأجواء المصرية

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية فإن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.



تنسيق لمعرفة ملابسات الواقعة

وأضاف المصدر أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.