مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن الطيارة التى توجهت من مطار القاهرة الى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية حيث أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط عن خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها كافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانيء المصرية، مؤكدا “أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية فإن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية.

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