إيقاف نادي إنبي عن القيد 3 فترات.. اعرف السبب

قررت المحكمة الرياضية الدولية كاس، رفض الطعن الذي قدمه نادي إنبي من أجل إيقاف قرار منع النادي من القيد، على خلفية قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرر إيقاف نادي إنبي عن القيد 3 فترات مقبلة، على خلفية المستحقات المتأخرة لصالح زياد بوغطاس لاعب الفريق البترولي.



وتلقى نادي إنبي، إخطارًا رسميًا اليوم الأربعاء من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس، بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات مقبلة.



وسبق وقرر فيفا، تغريم إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس إلى جانب منح النادي البترولي مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث، لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.