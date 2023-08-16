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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال قيامه بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركزي طنطا وكفر الزيات.

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار. 

كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم. 

في سياق متصل، تفقد المحافظ أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي، وذلك تمهيدا للاستفادة منها.

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واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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الدكتور طارق رحمي المشروعات التنموية والخدمية المشروعات التنموية المحاور والطرق الطرق الرئيسية الزيات الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التطوير اعمال رصف

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