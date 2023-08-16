بـ 350 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بحالة فريدة للبيع| صور

يتوافد المصريون الآن علي سوق السيارات المصري للمستعمل وذلك بسبب زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق، بالإضافة الي أن سوق المستعمل يتميز بتوافر جميع طرازات السيارات به، وتوافر قطع غيارها بسهولة، بالإضافة الي سهولة وسرعة إعادة بيع السيارة مرة أخري .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار مجموعة من السيارات المستعملة المتوافرة بالسوق المصري للمستعمل ومنها سيارة رينو لوجن ، وميتسوبيشي لانسر، ونيسان صني :

1- أوبل فيكترا

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الفضي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 176 ألف/كم، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك لإيصال القوة الي العجلات ن وبها دهانات خارجية، وتمتلك رخصة سارية .

أوبل فيكترا

سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 195 كم/ساعة، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

تستخدم سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 علبة تروس مانيوال، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، مكنها من قطع مسافة تصل الي 230 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري 270 ألف جنيه مصري، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- نيسان صني السيدان

تعرض سيارة نيسان صني موديل 2008 السيدان للبيع باللون الاسود، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

نيسان صني السيدان

تعرض سيارة نيسان صني موديل 2008 السيدان للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 282 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4 - رينو لوجان موديل 2017

تنتمي سيارة رينو لوجان موديل 2017 الي فئة السيارات السيدان ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة 9999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2017

رينو لوجان موديل 2017 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 335 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة المحرك، وشكل السيارة الخارجي .

5- ميتسوبيشي لانسر السيدان

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 كم/ساعة، ولا يوجد بسيارة ميتسوبيشي لانسر دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر السيدان موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة ، وأداء السيارة .