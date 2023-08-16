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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار يهم الجميع.. تعليق رئيس الجالية المصرية بألمانيا في وثيقة معاش بكرة بالدولار

صدى البلد

علق علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا ، على وثيقة معاش بكرة بالدولار: أشكر وزارة الهجرة على المجهود الكبير المبذول في مساعدة المصريين بالخارج ، خصوصا في الأمور المتعلقة بالمعاشات أو بمعنى أدق ما بعد التقاعد.

وتابع علاء ثابت ، خلال لقاء خاص بموقع “صدى البلد” قائلا: " هذا القرار يهم جميع المصريين في الخارج وبالتحديد المتواجدين في الدول العربية ".


وأوضح ثابت في نهاية حديثه، أن أي قرار يصدر من الدولة و وزارة الهجرة لشئون المصريين في الخارج يجب ان نشيد به، وأتمني ان يكون في قرارات اخرى في صالح المصريين في الخارج ".

وجاء هذا اللقاء بعد إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة،عن إتاحة وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج للشراء بداية من أمس “الثلاثاء”، وذلك عبر موقعها وموقع البنك الأهلي المصري على أن يبلغ القسط 500 دولار بحد أقصى شراء وثيقتين، وتصرف مبلغ تقاعدي عند الوصول لسن الاستحقاق، وأن يتم دفع معاشات لمدة 10 أو 15 عاما.

وثيقة معاش بكرة بالدولار
هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة ، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.

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