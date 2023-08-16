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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل Oppo للغلابة.. لأصحاب المرتبات القليلة جدًا

أرخص موبايل Oppo
أرخص موبايل Oppo للغلابة..لأصحاب المرتبات القليلة جدا

أعلنت شركة أوبو Oppo عن إطلاق أرخص هاتف لها في مصر، وهو هاتف Oppo A16. يتميز الهاتف بتصميم جذاب وشاشة كبيرة بحجم 6.52 بوصة وكاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio P35 ويحتوي على بطارية بسعة 4230 مللي أمبير.

يتوفر هاتف Oppo A16 في مصر بسعر 4999 جنيهاً.

 

مواصفات هاتف Oppo A16

 

• الشاشة: 6.52 بوصة HD+

• المعالج: MediaTek Helio P35

• الذاكرة: 3 جيجابايت رام، 32 جيجابايت تخزين

• الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 4230 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11 (Go Edition)

• السعر: 4999 جنيهاً

مميزات هاتف Oppo A16

• تصميم جذاب

• شاشة كبيرة

• كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 4230 مللي أمبير

• نظام التشغيل Android 11 (Go Edition)

• سعر مناسب

 

عيوب هاتف Oppo A16

 

• المعالج متوسط ​​الأداء

• لا يدعم الشحن السريع

• لا يدعم الجيل الخامس (5G)


يعد هاتف Oppo A16 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بسعر مناسب ويتمتع بتصميم جذاب وشاشة كبيرة وكاميرا أساسية جيدة.

OPPO أوبو Oppo A16 مواصفات هاتف OPPO A16 عيوب هاتف Oppo A16

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