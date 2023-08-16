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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بأحدث لقطات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، مستعرضة أنوثتها بإطلالة جذابة ومكياج ناعم يعكس جمال ملامحها.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، فارتدت فستان منفوش باللون البيبي بلو  ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة ومرتبة، فتركت خصلات شعرها البنية الكثيفة تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي المرتب، ووضعت مكياجًاجذابا، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمدخالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون. 

آخر أعمال هيفاء وهبي الساحل الشمالي بإطلالة جريئة أوس أوس رمسيس باريس ريمون رمسيس جومانا مراد حمدي الميرغني لوحة الموناليزا متحف اللوفر مصطفى خاطر

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