نائب محافظ الجيزة يتابع نسب معدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بأوسيم

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم.
وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والخطة الزمنية للإنتهاء منها.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية برطس لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات.
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل و الاهتمام بنظافتها.
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندس هاني يسري أحمد، مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة، ومسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة للأعمال.