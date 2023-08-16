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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سب وقذف هاني شاكر.. قرار عاجل من المحكمة بشأن عباس أبو الحسن

صدى البلد

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب هانى شاكر الحكم على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك".


وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت  حكما فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


وكان الفنان هانى شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هانى شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأيضا قيامه علانية بسب المجنى عليه بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.


وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم بأنه قد استقر فى عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذى قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقا لنصوص لقانون.

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