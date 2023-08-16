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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسام زكي يستقبل وزير الزراعة الصيني ويشيد بمستوى العلاقات العربية الصينية

السفير حسام زكي يستقبل
السفير حسام زكي يستقبل وزير الزراعة الصيني

شهدت  اليوم  ١٦ اغسطس

زار تانج رنجيان وزير الزراعة والشئون القروية بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، مقر الامانة العامة للجامعة العربية وكان في استقبالهم بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد. 

وصرح مصدر مسئول بأن السفير حسام زكي أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004، وتكللت بعقد أول قمة عربية صينية في ديسمبر 2022 بالرياض، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأفاد المصدر بأن السفير حسام زكي أكد ايضاً على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي الصيني لاسيما في المجال الزراعي، وذلك في ضوء اهتمامها بتحقيق الامن الغذائي العربي وكذلك الأزمات الحالية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات الزراعية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي.

من جانبه، ثمن رنجيان العلاقات العربية الصينية الممتدة عبر التاريخ، مؤكداً على اعتزام الصين توسيع التعاون مع الجانب العربي في المجال الزراعي لما له من أهمية في تحقيق التنمية والاستقرار.

 وأشار إلى الجهود التي تبذلها الصين لبناء علاقات تعاون مع الدول العربية تكللت بتوقيع مذكرات تعاون مع 7 دول عربية، فضلاً عن برامج التعاون الثنائي القائمة مع الوزارات المختصة في عدد من الدول العربية.  

كما عرض الوزير رنجيان رؤية بلاده حول تطوير الشراكة العربية الصينية في المجال الزراعي.

وأعرب السفير حسام زكي عن تقديره للمقترحات القيمة المقدمة من الجانب الصيني والتي ستشكل أرضية صلبة لإطلاق مسار تعاوني يستفيد منه الجميع، مؤكداً علي أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والصين في المجال الزراعي، والتي ستنبثق عنها آلية عربية صينية لتنفيذ برامج التعاون المشترك. 

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