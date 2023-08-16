عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بدرجات قبول الثانوي العام.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 234 درجة انتظام، ماعدا بعض مدارس بإدارات "بلطيم، بيلا، سيدي سالم، شرق كفر الشيخ، الحامول، دسوق"، و 140 درجة للثانوي الخاص والمنازل بكل المدارس، وذلك في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الطلاب الذين أتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.

محافظ كفر الشيخ: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

أما نظام الخدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز الـ 25 %، من إجمال عدد المقبولين في الصف الأول الثانوي بالإدارة التعليمية، مع ترتيب المتقدمين، طبقا للمجموع تنازليا وبناءً على القرار الوزاري رقم 357، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وهناك مدارس استوعبت الإعداد،
وتلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 23 ألفاً و753 طالباً وطالبة، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و907 طلاب آخرين بالمدارس الثانوية العامة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المدارس المستبعدة من تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية بإدارات كفر الشيخ التعليمية وهي مدارس إدارات بلطيم التعليمية، ومدرسة إبشان الثانوية للبنات ببيلا، ومدرسة سيدي سالم الثانوية بنات، ومدرسة الملاحة الثانوية المشتركة، ومدرسة أبو غنيمة الثانوية المشتركة بإدارة سيدي سالم، ومدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، ومصطفى هلال الثانوية للبنين، والمرابعين الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد السعيد الديهي بشنو بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة الحامول الثانوية بنات، وغربة تيرة الثانوية، والإصلاح الثانوية بإدارة الحامول التعليمية، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق.

التعليم الثانوى العام التعليم الثانوى التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية بنات الدور الثاني للثانوية العامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المدارس الثانوية العامة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ست بـ100 راجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

رسميا.. أحمد حسن يكشف عرض الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك

موضوعات متعلقة

استعداداً لأمطار الشتاء.. بدء تطهير بالوعات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

ننشر نتائج دوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

ست بـ100 راجل.. حكاية أول سيدة تعمل سائقاً في كفر الشيخ| شاهد

تخلّص من شقيقه التوأم بعد أن طعنه بدم بارد | السبب صادم

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في كفر الشيخ

ضبط 10 كيلو حشيش وهيروين بحوزة 12 متهماً في كفر الشيخ

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بكفر الشيخ.. صور

«أوقاف كفر الشيخ» تكرم المشاركين في البرنامج الصيفي بالمساجد.. صور

ترشيحاتنا

توفير الغطاء النقدي .. تحركات حكومية لضبط مؤشّر مشروعات التطوير العقاري

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ