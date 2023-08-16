محمد ممدوح يكشف أصعب مشهد صوره بفيلم وش في وش

كشف الفنان محمد ممدوح عن أصعب مشهد قام بتصويره فى فيلمه الجديد وش في وش والذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الثلاثاء.



وقال ممدوح في تصريح خاص لصدى البلد إن أصعب مشهد صوره فى الفيلم كان مشهد الحريق الذى نشب فى شقته ضمن أحداث الفيلم.



وأضاف ممدوح أن هذا المشهد احتاج إلى تحضيرات كثيرة، واستغرق تصويره عدد ساعات تصوير طويلة.





تفاصيل الفيلم

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

محمد ممدوح يروج لفيلمه على السوشيال ميديا

وروج الفنان محمد ممدوح لفيلمه الجديد "وش في وش"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان محمد ممدوح البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلًا:"الحب باين في عينيهم والحكاية ما بينهم كانت تمام.. لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم في جميع دور العرض بمصر من ١٦ أغسطس وكل الدول العربية من ١٧ أغسطس