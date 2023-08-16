مُدعية أمريكية تقترح موعدًا لمحاكمة ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات

طلبت مدعية عامة في جورجيا محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في 4 مارس المقبل.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اقترحت مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس اليوم الأربعاء، 4 مارس موعدًا لمحاكمة ترامب وآخرين بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.

وأظهر ملف المحكمة أن ويليس اقترحت أيضًا محاكمة ترامب والمتهمين الـ 18 الآخرين في قضية التدخل في الانتخابات على مستوى الولاية خلال أسبوع الخامس من سبتمبر.

وكان المدعي العام في منطقة أتلانتا قد أعطى المتهمين في وقت سابق مهلة حتى ظهر يوم 25 أغسطس لتسليم أنفسهم طواعية إلى سلطات جورجيا.

ومن المرجح أن يتحدى ترامب الجدول الزمني الذي رسمه مكتب ويليس.

وفي قضايا جنائية أخرى، دعا محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.