برخص التراب.. أحدث موبايل نوكيا تقدر تصلحه بنفسك لو باظ

أعلنت شركة Nokia نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي بتقنية 5G الجديد G310 في الولايات المتحدة. يتميز الهاتف بتصميم قابل للإصلاح من قبل المستخدم بفضل تقنية QuickFix من Nokia. يمكن للمستخدمين بسهولة استبدال المكونات التالفة ، مثل الشاشة والبطارية ومنفذ الشحن.

وقد تعاونت HMD Global ، الشركة المصنعة للهواتف الذكية من Nokia ، مع iFixit لتزويد المستخدمين بتعليمات الإصلاح ومكونات الاستبدال الأصلية.

مواصفات وميزّات Nokia G310

بالإضافة إلى قابلية الإصلاح ، فإن Nokia G310 هو هاتف ذكي نموذجي إلى حد ما يتميز بشاشة HD + مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز. يتم تشغيله بواسطة SoC Snapdragon 480+ ويأتي مع 4GB من RAM و 128GB من التخزين.

أما بالنسبة للكاميرات ، فهو يحتوي على إعداد ثلاثي الكاميرات في الخلف ، يتألف من مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. للحصول على صور سيلفي ، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور ومقاطع الفيديو للدردشة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز الجهاز بتقنية OZO Audio من Nokia. وبحسب Nokia ، فإنها ستعزز جودة تشغيل الصوت وتحسين تسجيل الصوت للفيديو. ويعمل Nokia G310 ببطارية 5000 مللي أمبير تعيد شحنها عبر محول بقوة 20 وات. يحتوي الهاتف أيضًا على شريحة NFC ومستشعر بصمة الإصبع.

الواجهة البرمجية

يأتي الهاتف مُثبتاً مسبقًا بنظام Android 13. ويعد Nokia G310 5G هو ثالث هاتف ذكي من Nokia هذا العام يتميز بتصميم QuickFix ، مما يجعله سهل الإصلاح. هذا تغيير منعش في عصر أصبح فيه إصلاح الأجهزة أكثر صعوبة.

التوفر وسعر Nokia G310 5G

يتوفر Nokia G310 5G للشراء اعتبارًا من 24 أغسطس في مواقع T-Mobile و Metro by T-Mobile عبر الإنترنت. وسيبدأ سعره من 186 دولارًا أمريكيًا.