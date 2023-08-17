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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إينو: سيتم دعم فريق الزمالك بالكامل حال الموافقة على عرض الشباب السعودي لزيزو

زيزو
زيزو

أكد الكابتن معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك هو من قام بعمل أحمد سيد زيزو، موضحًا أن الزمالك قادر على عمل نجوم كبار جديدة، معقبا: "زيزو جاء من المنيا".

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نجم الزمالك السابق: أوافق على رحيل زيزو لهذه الأسباب

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زيزو يتلقى 3 عروض من الدوري السعودي

وقال إينو، خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، إن أحمد زيزو نجم كبير وموهبة، والزمالك قادر على عمل نجوم كبار، ففي حالة بيع زيزو سيتم دعم الفريق بالكامل. 

وأضاف أن الزمالك سيحصل على 6 ملايين دولار، وعلى إدارة الزمالك التفكير في هذا الأمر، وعليهم التفاوض.

الشباب السعودي

وأشار إلى أن: "العرض المميز لـ زيزو من الشباب السعودي، وأن الزمالك عليه استغلال الفرصة، والتفاوض بشأن هذا العقد".

وأوضح أن أحمد سيد زيزو، في حالة الاستمرار في الزمالك، وعدم الخروج لـ الدوري السعودي، من الممكن عدم اللعب بنفس القوة، لأنه سيظل يفكر في هذا العروض التي ستغير حياته في عام واحد.

 

زيزو الزمالك المنيا الشباب السعودي الدوري السعودي أحمد سيد زيزو

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